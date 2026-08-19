NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren verdient

Die Washington Federal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25.98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Washington Federal-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.849 Washington Federal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144.19 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 144.19 USD entspricht einer Performance von +44.19 Prozent.

Washington Federal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch