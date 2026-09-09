Washington Federal Aktie 343646 / US9388241096
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Washington Federal-Aktien gewesen.
Am 09.09.2021 wurden Washington Federal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Washington Federal-Aktie betrug an diesem Tag 33.13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.018 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Washington Federal-Papiers auf 34.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103.47 USD wert. Damit wäre die Investition um 3.47 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Washington Federal eine Marktkapitalisierung von 2.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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