Washington Federal Aktie 343646 / US9388241096
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Washington Federal vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Vor Jahren in Washington Federal eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Washington Federal-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Washington Federal-Anteile an diesem Tag bei 28.82 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hat, hat nun 3.470 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Washington Federal-Anteile wären am 20.10.2026 99.31 USD wert, da der Schlussstand 28.62 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.69 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Washington Federal eine Börsenbewertung in Höhe von 2.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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