NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (A)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 17.08.2023 wurde das Volvo (A)-Papier an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 230.00 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.435 Volvo (A)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 147.91 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 14.08.2026 auf 340.20 SEK belief. Damit hätte sich die Investition um 47.91 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich zuletzt auf 692.43 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch