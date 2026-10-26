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26.10.2026 10:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Volvo (A)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Volvo (A)-Aktie via Börse STO ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 96.25 SEK wert. Bei einem Investment von 1’000 SEK in die Volvo (A)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.390 Volvo (A)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’200.00 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 23.10.2026 auf 308.00 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 220.00 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Volvo (A) betrug jüngst 626.19 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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