NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Volvo (A)-Anteile via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Volvo (A)-Anteile bei 204.40 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.489 Volvo (A)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Volvo (A)-Aktien wären am 16.10.2026 159.00 SEK wert, da der Schlussstand 325.00 SEK betrug. Die Steigerung von 100 SEK zu 159.00 SEK entspricht einer Performance von +59.00 Prozent.

Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich zuletzt auf 660.50 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch