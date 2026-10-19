Volvo AB Aktie 613302 / SE0000115420
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19.10.2026 10:02:40
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Volvo (A)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurden Volvo (A)-Anteile via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Volvo (A)-Anteile bei 204.40 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.489 Volvo (A)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Volvo (A)-Aktien wären am 16.10.2026 159.00 SEK wert, da der Schlussstand 325.00 SEK betrug. Die Steigerung von 100 SEK zu 159.00 SEK entspricht einer Performance von +59.00 Prozent.
Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich zuletzt auf 660.50 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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