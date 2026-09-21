NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Volvo (A)-Anteile an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand die Volvo (A)-Aktie an diesem Tag bei 185.30 SEK. Wenn ein Anleger damals 10’000 SEK in das Volvo (A)-Papier investiert hätte, hätte er nun 53.967 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’014.03 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 18.09.2026 auf 333.80 SEK belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80.14 Prozent angezogen.

Volvo (A) war somit zuletzt am Markt 678.32 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch