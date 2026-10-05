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Volvo AB Aktie 613302 / SE0000115420

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Volvo (A)-Performance 05.10.2026 10:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Volvo (A)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Volvo AB
27.94 EUR -0.21%
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Vor 1 Jahr wurde das Volvo (A)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Volvo (A)-Papier 275.80 SEK wert. Hätte ein Anleger 1’000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (A)-Aktie investiert, befänden sich nun 3.626 Volvo (A)-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’142.86 SEK, da sich der Wert einer Volvo (A)-Aktie am 02.10.2026 auf 315.20 SEK belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +14.29 Prozent.

Der Marktwert von Volvo (A) betrug jüngst 640.27 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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