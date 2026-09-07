NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Die Volvo (A)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 276.40 SEK. Wer vor 1 Jahr 100 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hat, hat nun 0.362 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 126.12 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 04.09.2026 auf 348.60 SEK belief. Aus 100 SEK wurden somit 126.12 SEK, was einer positiven Performance von 26.12 Prozent entspricht.

Volvo (A) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 708.94 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch