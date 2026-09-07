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Rentable Volvo (A)-Anlage? 07.09.2026 10:02:28

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Volvo (A)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Volvo AB
31.32 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Die Volvo (A)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 276.40 SEK. Wer vor 1 Jahr 100 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hat, hat nun 0.362 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 126.12 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 04.09.2026 auf 348.60 SEK belief. Aus 100 SEK wurden somit 126.12 SEK, was einer positiven Performance von 26.12 Prozent entspricht.

Volvo (A) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 708.94 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’862.48 19.45 SL4BRU
Short 15’149.26 13.98 SQBAIU
Short 15’719.08 8.97 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’229.94 07.09.2026 10:53:35
Long 13’664.21 19.99 S6BJTU
Long 13’352.62 13.98 SWBZHU
Long 12’768.82 8.91 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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