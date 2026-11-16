NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 16.11.2021 wurde die Volvo (A)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 215.80 SEK. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 SEK in den Konzern investierten, besitzen nun 4.634 Volvo (A)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (324.20 SEK), wäre das Investment nun 1’502.32 SEK wert. Damit wäre die Investition 50.23 Prozent mehr wert.

Volvo (A) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 659.04 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch