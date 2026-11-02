NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor einem Jahr abgeworfen

Am 02.11.2025 wurde das Volvo (A)-Papier via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 261.40 SEK. Bei einem Investment von 10’000 SEK in das Volvo (A)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38.256 Volvo (A)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 310.40 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’874.52 SEK wert. Aus 10’000 SEK wurden somit 11’874.52 SEK, was einer positiven Performance von 18.75 Prozent entspricht.

Am Markt war Volvo (A) jüngst 629.91 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch