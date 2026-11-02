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02.11.2026 10:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie Anlegern gebracht.
Am 02.11.2025 wurde das Volvo (A)-Papier via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 261.40 SEK. Bei einem Investment von 10’000 SEK in das Volvo (A)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38.256 Volvo (A)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 310.40 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’874.52 SEK wert. Aus 10’000 SEK wurden somit 11’874.52 SEK, was einer positiven Performance von 18.75 Prozent entspricht.
Am Markt war Volvo (A) jüngst 629.91 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volvo AB (A)
Analysen zu Volvo AB (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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