Volvo AB Aktie 613302 / SE0000115420
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31.08.2026 10:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Volvo (A)-Papier via Börse STO ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 91.95 SEK wert. Bei einem Volvo (A)-Investment von 10’000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108.755 Volvo (A)-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37’977.16 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 28.08.2026 auf 349.20 SEK belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 279.77 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Volvo (A) eine Marktkapitalisierung von 709.36 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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