Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 04.08.2023 wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Vertex Pharmaceuticals-Anteile bei 340.48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.294 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 138.25 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Anteils am 03.08.2026 auf 470.72 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38.25 Prozent vermehrt.
Vertex Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 121.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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