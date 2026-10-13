NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient

Die Vertex Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80.56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Vertex Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12.413 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’293.45 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Papiers am 12.10.2026 auf 507.00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 529.34 Prozent vermehrt.

Vertex Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 129.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch