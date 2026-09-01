Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 01.09.2023 wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 351.10 USD. Bei einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.848 Vertex Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’550.90 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Anteils am 31.08.2026 auf 544.52 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55.09 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Vertex Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 137.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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