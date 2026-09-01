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Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003

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Vertex Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe 01.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vertex Pharmaceuticals
444.32 CHF 2.12%
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Am 01.09.2023 wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 351.10 USD. Bei einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.848 Vertex Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’550.90 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Anteils am 31.08.2026 auf 544.52 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55.09 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Vertex Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 137.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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