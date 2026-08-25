NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Vertex Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 388.94 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.257 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 547.59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40.79 Prozent.

Der Marktwert von Vertex Pharmaceuticals betrug jüngst 139.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch