Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Vertex Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 353.04 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.833 Vertex Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 538.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’525.44 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52.54 Prozent zugenommen.

Vertex Pharmaceuticals wurde am Markt mit 131.40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch