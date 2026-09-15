NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 15.09.2016 wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 93.10 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.074 Vertex Pharmaceuticals-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 558.01 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Papiers am 14.09.2026 auf 519.51 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 458.01 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 130.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch