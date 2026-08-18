NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Vertex Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 99.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 100.908 Vertex Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 52’023.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 515.55 USD belief. Damit wäre die Investition um 420.23 Prozent gestiegen.

Am Markt war Vertex Pharmaceuticals jüngst 128.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch