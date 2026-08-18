Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler Vertex Pharmaceuticals-Einstieg?
|
18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Vertex Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 99.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 100.908 Vertex Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 52’023.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 515.55 USD belief. Damit wäre die Investition um 420.23 Prozent gestiegen.
Am Markt war Vertex Pharmaceuticals jüngst 128.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500 aktuell: Anleger lassen S&P 500 am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt schloss den Handelstag knapp oberhalb der Nulllinie ab. Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.