VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen VeriSign-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die VeriSign-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das VeriSign-Papier 74.86 USD wert. Bei einem VeriSign-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.358 VeriSign-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen VeriSign-Anteile wären am 10.09.2026 3’858.54 USD wert, da der Schlussstand 288.85 USD betrug. Mit einer Performance von +285.85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete VeriSign eine Marktkapitalisierung von 25.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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