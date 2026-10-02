NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 02.10.2021 wurde das VeriSign-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der VeriSign-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 206.68 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.838 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’388.14 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 01.10.2026 auf 286.90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38.81 Prozent erhöht.

Am Markt war VeriSign jüngst 25.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch