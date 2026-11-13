NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem VeriSign-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 251.51 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das VeriSign-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.976 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der VeriSign-Aktie auf 312.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’242.42 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 24.24 Prozent.

VeriSign erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch