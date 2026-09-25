NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit VeriSign-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 200.94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.498 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 291.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145.26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45.26 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 26.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch