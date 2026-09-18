NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr eingefahren

Am 18.09.2025 wurde das VeriSign-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren VeriSign-Anteile an diesem Tag 285.88 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34.980 VeriSign-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (302.05 USD), wäre die Investition nun 10’565.62 USD wert. Damit wäre die Investition um 5.66 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete VeriSign eine Marktkapitalisierung von 26.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch