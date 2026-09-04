NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 04.09.2021 wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die VeriSign-Anteile bei 220.23 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.454 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 133.20 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Papiers am 03.09.2026 auf 293.35 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 33.20 Prozent.

Der Marktwert von VeriSign betrug jüngst 26.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch