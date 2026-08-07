NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 07.08.2021 wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die VeriSign-Anteile bei 213.91 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46.749 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’675.38 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Papiers am 06.08.2026 auf 292.53 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 36.75 Prozent.

Der Marktwert von VeriSign betrug jüngst 26.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch