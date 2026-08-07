VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|VeriSign-Investment
|
07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in VeriSign eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 07.08.2021 wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die VeriSign-Anteile bei 213.91 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46.749 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’675.38 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Papiers am 06.08.2026 auf 292.53 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 36.75 Prozent.
Der Marktwert von VeriSign betrug jüngst 26.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
|
07.08.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign macht am Freitagabend Boden gut (finanzen.ch)
|
07.08.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign am Freitagnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
24.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Verlust hätte ein VeriSign-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt zum Start des Freitagshandels ab (finanzen.ch)