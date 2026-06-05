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VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

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Profitables VeriSign-Investment? 05.06.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VeriSign-Aktie gebracht.

VeriSign
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Die VeriSign-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das VeriSign-Papier bei 224.96 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das VeriSign-Papier investiert hätte, befänden sich nun 44.452 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’059.66 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 04.06.2026 auf 293.79 USD belief. Das entspricht einem Plus von 30.60 Prozent.

VeriSign erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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