NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veeco Instruments von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Veeco Instruments-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Veeco Instruments-Aktie an diesem Tag bei 26.81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37.300 Veeco Instruments-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 40.93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’526.67 USD wert. Mit einer Performance von +52.67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Veeco Instruments belief sich zuletzt auf 2.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch