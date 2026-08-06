NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Veeco Instruments-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Veeco Instruments-Anteile betrug an diesem Tag 19.94 USD. Bei einem Veeco Instruments-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 501.505 Veeco Instruments-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26’559.68 USD, da sich der Wert einer Veeco Instruments-Aktie am 05.08.2026 auf 52.96 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 26’559.68 USD entspricht einer Performance von +165.60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Veeco Instruments bezifferte sich zuletzt auf 3.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch