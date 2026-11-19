Vor 10 Jahren wurde das Veeco Instruments-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 25.65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 389.864 Veeco Instruments-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 37.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’639.38 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 14’639.38 USD entspricht einer Performance von +46.39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Veeco Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 2.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch