NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 20.08.2021 wurde das Veeco Instruments-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20.68 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Veeco Instruments-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48.356 Veeco Instruments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (47.42 USD), wäre die Investition nun 2’293.04 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 129.30 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Veeco Instruments einen Börsenwert von 3.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch