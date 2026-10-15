NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Veeco Instruments-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Veeco Instruments-Anteile betrug an diesem Tag 23.46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Veeco Instruments-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.263 Veeco Instruments-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Veeco Instruments-Papiers auf 45.82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195.31 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 195.31 USD, was einer positiven Performance von 95.31 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Veeco Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 2.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch