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Veeco Instruments Aktie 325908 / US9224171002

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Frühe Anlage 10.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Veeco Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Veeco Instruments
35.85 CHF 0.08%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Veeco Instruments-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Veeco Instruments-Papier letztlich bei 28.21 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35.448 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 44.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’587.03 USD wert. Mit einer Performance von +58.70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Veeco Instruments wurde am Markt mit 2.78 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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