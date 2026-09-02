USANA Health Sciences Aktie 89796 / US90328M1071
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in USANA Health Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 02.09.2023 wurden USANA Health Sciences-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren USANA Health Sciences-Anteile 64.72 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 154.512 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’156.98 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Anteils am 01.09.2026 auf 13.96 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 78.43 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete USANA Health Sciences eine Marktkapitalisierung von 264.07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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