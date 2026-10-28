NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die USANA Health Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44.91 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 22.267 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 313.29 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Anteils am 27.10.2026 auf 14.07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68.67 Prozent verringert.

USANA Health Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 260.32 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch