U.S. Global Investors Aktie 493595 / US9029521005
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|Profitabler US Global Investors-Einstieg?
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in US Global Investors von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in US Global Investors gewesen.
US Global Investors-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die US Global Investors-Aktie bei 2.96 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 337.838 US Global Investors-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 1’081.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3.20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.11 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von US Global Investors belief sich zuletzt auf 39.65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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