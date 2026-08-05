NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Global Investors von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades US Global Investors-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2.08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4’807.692 US Global Investors-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 14’326.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.98 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 14’326.92 USD, was einer positiven Performance von 43.27 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für US Global Investors eine Börsenbewertung in Höhe von 36.97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch