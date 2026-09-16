NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel hätte eine Anlage in US Global Investors von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das US Global Investors-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen US Global Investors-Anteile letztlich bei 2.99 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das US Global Investors-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3’344.482 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’966.56 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 15.09.2026 auf 2.98 USD belief. Mit einer Performance von -0.33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

US Global Investors erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36.36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch