NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Global Investors von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden US Global Investors-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen US Global Investors-Anteile an diesem Tag bei 2.41 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in US Global Investors-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 414.938 US Global Investors-Aktien. Die gehaltenen US Global Investors-Aktien wären am 08.09.2026 1’203.32 USD wert, da der Schlussstand 2.90 USD betrug. Damit wäre die Investition um 20.33 Prozent gestiegen.

Am Markt war US Global Investors jüngst 36.67 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch