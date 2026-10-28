NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden US Global Investors-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die US Global Investors-Anteile bei 1.60 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in US Global Investors-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6’250.000 US Global Investors-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’875.00 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 27.10.2026 auf 2.70 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68.75 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von US Global Investors bezifferte sich zuletzt auf 33.25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch