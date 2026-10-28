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|Lohnendes US Global Investors-Investment?
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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Global Investors-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden US Global Investors-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die US Global Investors-Anteile bei 1.60 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in US Global Investors-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6’250.000 US Global Investors-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’875.00 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 27.10.2026 auf 2.70 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68.75 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von US Global Investors bezifferte sich zuletzt auf 33.25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu U.S. Global Investors Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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