U.S. Global Investors Aktie 493595 / US9029521005
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Global Investors von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in US Global Investors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der US Global Investors-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2.59 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die US Global Investors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38.610 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (3.11 USD), wäre das Investment nun 120.08 USD wert. Mit einer Performance von +20.08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von US Global Investors bezifferte sich zuletzt auf 38.51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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