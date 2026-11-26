Vor 3 Jahren wurde das Upbound Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Upbound Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28.89 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34.614 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 948.08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.19 Prozent verringert.

Alle Upbound Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch