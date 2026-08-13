NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 13.08.2021 wurde das Upbound Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Upbound Group-Papiers betrug an diesem Tag 63.63 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Upbound Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.716 Upbound Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 299.23 USD, da sich der Wert einer Upbound Group-Aktie am 12.08.2026 auf 19.04 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 299.23 USD entspricht einer negativen Performance von 70.08 Prozent.

Zuletzt verbuchte Upbound Group einen Börsenwert von 1.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch