Vor 3 Jahren wurde die Universal Display-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Universal Display-Papier 165.48 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6.043 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 84.71 USD gerechnet, wäre die Investition nun 511.90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48.81 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Universal Display eine Börsenbewertung in Höhe von 3.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch