Vor 1 Jahr wurden Universal Display-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Universal Display-Papier an diesem Tag 110.78 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.903 Universal Display-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (82.76 USD), wäre das Investment nun 74.71 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25.29 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Universal Display betrug jüngst 3.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch