Universal Display Aktie 410257 / US91347P1057
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Universal Display-Aktien verlieren können.
Am 03.09.2023 wurden Universal Display-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Universal Display-Anteile 164.14 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 6.092 Universal Display-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 509.08 USD, da sich der Wert einer Universal Display-Aktie am 02.09.2026 auf 83.56 USD belief. Mit einer Performance von -49.09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Universal Display belief sich zuletzt auf 3.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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