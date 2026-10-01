NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Universal Display-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Universal Display-Papier letztlich bei 156.99 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 63.698 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 77.04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’907.32 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50.93 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Universal Display eine Marktkapitalisierung von 3.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch