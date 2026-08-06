Universal Display Aktie 410257 / US91347P1057
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Universal Display von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Universal Display-Aktie Investoren gebracht.
Das Universal Display-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Universal Display-Aktie 158.21 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.632 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 85.93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54.31 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 54.31 USD, was einer negativen Performance von 45.69 Prozent entspricht.
Universal Display wurde am Markt mit 3.96 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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