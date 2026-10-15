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Universal Display Aktie 410257 / US91347P1057

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Frühes Investment 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Display von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Universal Display-Aktien verdienen können.

Universal Display
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Vor 10 Jahren wurde das Universal Display-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Universal Display-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 49.22 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.317 Universal Display-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 1’522.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74.95 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52.28 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Universal Display eine Börsenbewertung in Höhe von 3.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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