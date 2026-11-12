NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der United Therapeutics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 203.33 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die United Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 49.181 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 595.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29’295.23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 192.95 Prozent angezogen.

United Therapeutics war somit zuletzt am Markt 25.06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch